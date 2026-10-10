DEBEMOS SEGUIR LUCHANDO | Episodio 131 de En Ocasiones Veo Fraudes
Pedimos a la Junta de Andalucía que revise la concesión del servicio de comedor a la empresa Mediterránea de Catering por un cúmulo de irregularidades, explicamos la evolución del precio del aceite de oliva en el mercado y te decimos cuándo reclamar ante el Banco de España.
FACUA.org
España-10/10/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Este sábado 10 de octubre lanzamos el episodio 131 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
–