AL SERVICIO DE RYANAIR | Episodio 86 de En Ocasiones Veo Fraudes
Denunciamos al IMAE de Córdoba por cobrar gastos de gestión para el concierto de José Manuel Soto y Siempre Así, desvelamos dos casos de reduflación en las mallas de naranjas de Mercadona y te explicamos cómo reclamar el reembolso de las entradas si hay un cambio en el cartel de un festival.
FACUA.org
España-13/09/2025
Este sábado 13 de septiembre lanzamos el episodio 86 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
