ESCÁNDALO SANITARIO | Episodio 89 de En Ocasiones Veo Fraudes

Pedimos sanciones contra la organizadora de la San Diego Comic-Con Málaga por las irregularidades cometidas en el evento, te ofrecemos la última evolución de precios de alimentos para celiacos y te damos claves para contratar alojamientos turísticos con seguridad.

España-04/10/2025

Este sábado 4 de octubre lanzamos el episodio 89 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.

Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:

YouTube

