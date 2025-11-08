"NO OS METÁIS EN POLÍTICA" | Episodio 94 de En Ocasiones Veo Fraudes
Un juzgado de Sevilla condena a Vueling a abonar a un matrimonio el dinero extra que pagó por volar con su equipaje de mano en cabina, te contamos el último caso de reduflacción de ColaCao y te damos detalles sobre el pago con tarjeta de crédito.
FACUA.org
España-08/11/2025
Este sábado 8 de noviembre lanzamos el episodio 94 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
