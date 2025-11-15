FACUA.tvEl pódcast de FACUA

SEGUIMOS DESPROTEGIDOS | Episodio 95 de En Ocasiones Veo Fraudes

La CNMV multa a Twitter (la actual X) por la práctica continuada denunciada por FACUA de publicidad fraudulenta de criptomonedas que suplantan a famosos, analizamos la evolución mensual de los precios de los alimentos básicos y te damos detalles sobre la devolución de los recibos domiciliados.

FACUA.org
España-15/11/2025

Este sábado 15 de noviembre lanzamos el episodio 95 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.

Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:

