SEGUIMOS DESPROTEGIDOS | Episodio 95 de En Ocasiones Veo Fraudes
La CNMV multa a Twitter (la actual X) por la práctica continuada denunciada por FACUA de publicidad fraudulenta de criptomonedas que suplantan a famosos, analizamos la evolución mensual de los precios de los alimentos básicos y te damos detalles sobre la devolución de los recibos domiciliados.
FACUA.org
España-15/11/2025
Este sábado 15 de noviembre lanzamos el episodio 95 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
–