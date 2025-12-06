FACUA.tvEl pódcast de FACUA

¿TE HAN TIMADO CON LA BALIZA? | Episodio 98 de En Ocasiones Veo Fraudes

Te informamos acerca de lo que está pasando con la baliza V16 que será obligatoria a partir de enero, te damos datos sobre nuestro estudio sobre las tarifas de bus y te contamos la evolución del precio de chocolates y chocolatinas en los últimos años.

España-06/12/2025

Este sábado 6 de diciembre lanzamos el episodio 98 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.

Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:

