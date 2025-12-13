ABUSOS EN FESTIVALES: ¿PRINCIPIO DEL FIN? | Episodio 99 de En Ocasiones Veo Fraudes
Te informamos acerca de la sentencia que prohíbe a la promotora del Madrid Salvaje que siga impidiendo la entrada a sus festivales con comida, te advertimos de restaurantes que cobran penalizaciones por cancelar reservas y te damos los últimos datos de la evolución de precios de los alimentos.
FACUA.org
España-13/12/2025
Este sábado 13 de diciembre lanzamos el episodio 99 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
– YouTube