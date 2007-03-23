Equipark y el Ayuntamiento de Sevilla deben rectificar la información sobre las concesiones de tres aparcamientos
Para evitar que muchos usuarios pierdan sus derechos a las plazas.
FACUA.org
Sevilla-23/03/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha detectado importantes errores en la información distribuida a los usuarios sobre los criterios para la concesión de los aparcamientos que van a construirse en el Distrito San Pablo-Santa Justa, concretamente e