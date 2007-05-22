España cuenta con 788 hospitales, de los que 301 son públicos y ofertan el 66% de las camas del país, según Sanidad
Estos y otros datos sobre los hospitales se recogen en el Catálogo Nacional de Hospitales 2007.
FACUA.org
España-22/05/2007
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España dispone de 788 hospitales, 301 de titularidad pública desde donde se oferta el 66% del total de camas hospitalarias del país -105.289 de las 159.671 camas hospitalarias que existen en España-y 487 de titularidad privada, según datos del Catálogo Na