España no aplica estrictamente la norma de protección de consumidores europea, según el TJUE
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pide medidas para mejorar la efectividad de los procedimientos judiciales españoles.
FACUA.org
España-04/10/2013
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pidió a España ayer que tomara medidas para mejorar la efectividad de la protección de los consumidores, que de acuerdo a la opinion del órgano judicial no atiende estrictamente a lo contemplado en la Directiva sobre l