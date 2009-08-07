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España registra un descenso en seis puntos de las tasas de salmonella

Según el último Informe Comunitario de Fuentes y Tendencias de Zoonosis y Agentes Zoonóticos en la Unión Europea en 2007.

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España-07/08/2009
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Según el último Informe Comunitario de Fuentes y Tendencias de Zoonosis y Agentes Zoonóticos en la Unión Europea en 2007 publicado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), la salmonelosis se mantiene, tras la campylobac

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