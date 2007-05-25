España teme que la nueva norma de la UE sobre medicamentos hospitalarios ponga en riesgo su sistema sanitario
Considera que favorece a las grandes farmacéuticas frente a los hospitales públicos.
FACUA.org
Europa-25/05/2007
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Los ministros de Sanidad de los Veintisiete tratarán de llegar el próximo jueves 31 de mayo a un acuerdo sobre una nueva norma para facilitar el uso de medicamentos de terapia avanzada, que ofrecen nuevas posibilidades de tratamiento para el cáncer, el Parkinson o las quemadu