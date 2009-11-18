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España y Austria son los países de la UE que menos medidas han tomado contra los sitios 'web' de politonos irregulares

En España sólo se han cerrado o corregido el 30% de las 'web' que incumplen la legislación, frente al 70% de media comunitaria.

FACUA.org
Europa-18/11/2009
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España se encuentra entre los países de la Unión Europea que menos medidas ha adoptado contra los sitios web de venta de politonos y fondos de pantalla para teléfonos móviles en los que se han detectado irregularidades.

Las autoridades españ

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