Estas son las 10 ONG españolas con más seguidores en Twitter en 2016
Greenpeace sigue encabezando el 'ranking', seguida de la Fundación Internacional de Derechos Humanos y Médicos sin Fronteras.
FACUA.org
España-09/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha elaborado por cuarto año el ranking de las diez organizaciones no gubernamentales (ONG) españolas con más seguidores en Twitter. Las cuatro primeras repiten sus posiciones en 2016.
Este año sigue encabezando la li