Nuestras accionesFACUA, en el noveno puesto

Estas son las 10 ONG españolas con más seguidores en Twitter en 2016

Greenpeace sigue encabezando el 'ranking', seguida de la Fundación Internacional de Derechos Humanos y Médicos sin Fronteras.

FACUA.org
España-09/03/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha elaborado por cuarto año el ranking de las diez organizaciones no gubernamentales (ONG) españolas con más seguidores en Twitter. Las cuatro primeras repiten sus posiciones en 2016.

Este año sigue encabezando la li

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos