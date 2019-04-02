Éste es El Peor (y más machista) Anuncio de 2018
El gimnasio sevillano Hammer Fitness ha sido el ganador por una campaña con una mujer entrenando en ropa interior. Cerca de 10.000 usuarios han participado en la 10ª edición de los premios que organiza FACUA.
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España-02/04/2019
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El gimnasio sevillano Hammer Fitness ha ganado el premio a El Peor (y más machista) Anuncio del Año, un galardón que FACUA-Consumidores en Acción organiza desde 2010. Se trata de un cartel en el que mostraba a una mujer entrenando en ropa interior para promocionar una