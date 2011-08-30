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Este martes entra en vigor la espera máxima de 180 días para varias intervenciones quirúrgicas en toda España

Se pretende extender en el futuro esta limitación a consultas externas y procedimientos diagnósticos o terapéuticos.

FACUA.org
España-30/08/2011
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Este martes entra en vigor el Real Decreto 1039/2011 por el que se establecen los criterios para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), y que, inicialmente, se establece en 180 días para determinadas operaciones qu

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