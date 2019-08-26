Estudian el primer caso de listeriosis en el extranjero: un inglés que consumió carne mechada en Sevilla
Sanidad está a la espera de confirmar si la cepa de listeria por la que fue infectado es igual a las que "están circulando" en el brote.
Europa Press
Internacional-26/08/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: flickr.com/nathanreading (CC BY 2.0).
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, ha confirmado que se está investigando el posible primer caso del brote de listeriosis en el extranjero por carne mechada contaminada de