Europa alerta sobre los riesgos de los móviles y del WiFi para la salud de los niños
Se ha confeccionado una hoja de ruta que incluye la prohibición de este tipo de tecnologías en colegios y escuelas de Europa, entre otras propuestas.
FACUA.org
Europa-19/05/2011
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El Consejo Europeo ha elaborado un informe en el que alerta sobre el uso de teléfonos móviles y WiFi y sus efectos perjudiciales para los niños y los bebés. Un comité ha confeccionado una hoja de ruta que incluye la prohibición de este tipo de tecnolog&ia