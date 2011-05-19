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Europa alerta sobre los riesgos de los móviles y del WiFi para la salud de los niños

Se ha confeccionado una hoja de ruta que incluye la prohibición de este tipo de tecnologías en colegios y escuelas de Europa, entre otras propuestas.

FACUA.org
Europa-19/05/2011
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El Consejo Europeo ha elaborado un informe en el que alerta sobre el uso de teléfonos móviles y WiFi y sus efectos perjudiciales para los niños y los bebés. Un comité ha confeccionado una hoja de ruta que incluye la prohibición de este tipo de tecnolog&ia

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