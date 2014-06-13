Europa y EEUU negocian en secreto la liberalización de servicios públicos como sanidad y educación
Una web de filtraciones saca a la luz pública uno de los documentos secretos que sirven de base en las conversaciones.
FACUA.org
Europa-13/06/2014
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Europa y Estados Unidos negocian a espaldas de sus ciudadanos uno de los pactos que más influirán en la vida de los europeos en las próximas décadas. Se trata del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones, conocido por sus siglas en ingl