EVO incluye a afectados de iDental en registros de morosos mientras tramitan la resolución de la financiación
Dos socios de FACUA Córdoba han sido incluidos en un fichero de impagos pese a que la asociación aún se encuentra tramitando sus reclamaciones por haberse quedado con los tratamientos sin terminar.
FACUA.org
Córdoba-18/09/2018
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Imagen: Europa Press
EVO Finance ha incluido a dos afectados por el cierre de las clínicas iDental en un registro de morosos por el incumplimiento del pago de la financiación de tratamientos, pese a que estos tienen derecho a su cancelación tras la paralización de dichos tratamientos y se