Éxito de la primera movilización convocada por Marea Blanca en Sevilla contra el colapso de las Urgencias
La plataforma, en la que participa FACUA Sevilla, celebrará la segunda jornada de protesta el próximo jueves ante las puertas del Hospital Macarena.
FACUA.org
Sevilla-19/06/2017
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Alrededor de medio centenar de personas ha participado este lunes en la primera de las movilizaciones convocadas por Marea Blanca en Sevilla, plataforma en la que participa FACUA Sevilla, para denunciar el colapso crónico que sufren los servicios de urgencias de los centros del Servicio An