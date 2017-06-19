Nuestras accionesSe ha celebrado este lunes, 19 de junio, ante el hospital de Valme

Éxito de la primera movilización convocada por Marea Blanca en Sevilla contra el colapso de las Urgencias

La plataforma, en la que participa FACUA Sevilla, celebrará la segunda jornada de protesta el próximo jueves ante las puertas del Hospital Macarena.

FACUA.org
Sevilla-19/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Alrededor de medio centenar de personas ha participado este lunes en la primera de las movilizaciones convocadas por Marea Blanca en Sevilla, plataforma en la que participa FACUA Sevilla, para denunciar el colapso crónico que sufren los servicios de urgencias de los centros del Servicio An

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos