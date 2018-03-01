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Expedientan a la empresa del comedor del CEIP Villa de Guadarrama de Madrid por casos de gastroenteritis

La intoxicación fue causada por una bacteria presente en el cocido servido por la empresa que gestiona el comedor del centro educativo.

FACUA.org / Europa Press
Madrid-01/03/2018
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La Consejería de Educación ha abierto expediente a la empresa que gestiona el comedor del CEIP Villa de Guadarrama tras la intoxicación de 62 alumnos que presentaron un cuadro de gastroenteritis leve. Educación ha iniciado la apertura de expediente tras el informe de l

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