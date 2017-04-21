Expediente sancionador a Atresmedia por exceso de publicidad en el canal Nova
La CNMC investiga al grupo por haber emitido de manera inadecuada emplazamientos de productos de diferentes marcas durante la difusión del programa televisivo Decogarden.
FACUA.org
España-21/04/2017
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La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra Atresmedia por una posible vulneración del artículo 17.3 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) al haber emitido de manera inadecuada emplazamientos