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Expediente sancionador a TVE por publicidad encubierta en el programa 'La Mañana'

Competencia investiga si en el espacio 'Saber vivir' se dio un tratamiento comercial a la información sobre las posibles soluciones a problemas en la visión en febrero de 2015.

FACUA.org
España-14/01/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado expediente sancionador a la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE) por publicidad encubierta de productos o servicios relacionados con la salud en el programa La Mañana q

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