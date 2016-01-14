Expediente sancionador a TVE por publicidad encubierta en el programa 'La Mañana'
Competencia investiga si en el espacio 'Saber vivir' se dio un tratamiento comercial a la información sobre las posibles soluciones a problemas en la visión en febrero de 2015.
FACUA.org
España-14/01/2016
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Captura de pantalla del espacio 'Saber vivir' en el programa 'La mañana' de La 1 de TVE por el que la CNMC ha abierto expediente sancionador.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado expediente sancionador a la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE) por publicidad encubierta de productos o servicios relacionados con la salud en el programa La Mañana q