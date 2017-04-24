Expediente sancionador a Vueling por usar un 807 para su atención al cliente, tras la denuncia de FACUA
La aerolínea gestionaba la venta de billetes y las incidencias con reservas online en esa línea de tarificación adicional. La asociación la ha vuelto a denunciar por tener ahora habilitados dos prefijos 902.
FACUA.org
España-24/04/2017
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Vueling sustituyó su 807 por un 902, el segundo que tiene habilitado. La asociación ha vuelto a denunciar por ello a la aerolínea. | Imagen: flickr.com/stmaartenpiloot (CC BY-NC 2.0).
Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Agencia Catalana de Consumo ha abierto expediente sancionador a Vueling por gestionar parte de su servicio de atención al cliente a través de un telef