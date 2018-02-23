Expediente sancionador contra Atresmedia y Mediaset por posibles prácticas restrictivas de competencia
La CNMC cree tener indicios racionales de que los dos grupos audiovisuales exigieron a anunciantes y agencias de medios el cumplimiento de cuotas relativas de inversión publicitaria en sus televisiones.
Europa Press
España-23/02/2018
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Sala de control de informativos de Mediaset. | Imagen: Mediaset.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. y su filial al 100% Atres Advertising, S.L.U. (conjuntamente, Atresmedia) y contra Mediaset España Comunicaci