Expedientes sancionadores contra Mediaset por publicidad encubierta en 'Sálvame' y 'La que se avecina'
La CNMC considera que Telecinco pudo cometer dos infracciones graves durante la emisión de sus dos programas que podrían suponer una multa de entre 100.001 y 500.000 euros cada una.
FACUA.org
España-30/05/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado dos expedientes sancionadores a Mediaset España Comunicación SA por posible infracción del artículo 18, apartado 2, de la Ley General del Sector Audiovisual (LGCA), que señala que es