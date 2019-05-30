Más noticiasPosible vulneración de la LGCA

Expedientes sancionadores contra Mediaset por publicidad encubierta en 'Sálvame' y 'La que se avecina'

La CNMC considera que Telecinco pudo cometer dos infracciones graves durante la emisión de sus dos programas que podrían suponer una multa de entre 100.001 y 500.000 euros cada una.

FACUA.org
España-30/05/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado dos expedientes sancionadores a Mediaset España Comunicación SA por posible infracción del artículo 18, apartado 2, de la Ley General del Sector Audiovisual (LGCA), que señala que es

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