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Extremadura debate una propuesta parlamentaria que recoge las reivindicaciones de FACUA en materia de agua

La asociación se ha reunido con los grupos PSOE, Podemos y Ciudadanos para exponer sus peticiones ante la necesidad de elaborar un reglamento sobre el suministro domiciliario de agua y eliminar el canon.

FACUA.org
Extremadura-07/10/2015
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La Asamblea de Extremadura debate este jueves una propuesta parlamentaria que recoge las reivindicaciones de FACUA en materia de agua.

La delegación de FACUA en Extremadura se ha reunido este martes 6 de octubre con representantes de los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos, para

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