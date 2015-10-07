Extremadura debate una propuesta parlamentaria que recoge las reivindicaciones de FACUA en materia de agua
La asociación se ha reunido con los grupos PSOE, Podemos y Ciudadanos para exponer sus peticiones ante la necesidad de elaborar un reglamento sobre el suministro domiciliario de agua y eliminar el canon.
FACUA.org
Extremadura-07/10/2015
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Imagen de la reunión de FACUA con los diputados de Podemos en Extremadura Álvaro Jaén y Obad Arnaldo (en el centro y a la derecha respectivamente) para trasladarle sus reivindicaciones en materia de agua.
La Asamblea de Extremadura debate este jueves una propuesta parlamentaria que recoge las reivindicaciones de FACUA en materia de agua.
La delegación de FACUA en Extremadura se ha reunido este martes 6 de octubre con representantes de los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos, para