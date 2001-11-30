FACUA aconseja a los consumidores precauciones al comprar adornos navideños y artículos de broma ante la existencia de productos que no han pasado controles y pueden ser peligrosos
La Federación desarrolla su tradicional Campaña navideña de información a los consumidores.
FACUA.org
España-30/11/2001
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Dentro de su Campaña navideña de información a los consumidores, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte de la existencia en el mercado de adornos y artículos de broma que se comercializan de forma ilegal al