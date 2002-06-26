FACUA aconseja conservar los folletos de las agencias de viajes ya que tienen la misma validez que el contrato
Los usuarios tienen derecho a exigir indemnizaciones si la categoría de los hoteles no concuerda con la contratada o su distancia de las zonas turísticas es superior a la ofertada.
FACUA.org
España-26/06/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte a los usuarios que se dispongan a contratar los servicios de una agencia de viajes que deben conservar todos los folletos y catálogos publicitarios que les ofrezcan ya que tienen la misma v