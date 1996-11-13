FACUA aconseja estudiar las condiciones de los préstamos hipotecarios antes de cambiarlos
Las comisiones de cancelación y los gastos notariales bajarán en casos de novación y subrogación.
FACUA.org
España-13/11/1996
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El Ministerio de Economía y Hacienda y los máximos responsables de la Confederación de Cajas de Ahorro y de la Asociación de Banca Privada, han firmado un acuerdo por el cual las entidades financieras y los notarios pueden abaratar el coste de la subrogación y n