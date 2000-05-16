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FACUA advierte a los consumidores acerca de irregularidades en el sector de las tintorerías

La Federación publica un informe sobre el sector en el último número de su revista, Consumerismo.

FACUA.org
Andalucía-16/05/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha elaborado un informe, que publica en el último número de su revista, Consumerismo, en el que advierte a los consumidores de la necesidad de tomar una serie de precauciones a la hora de sol

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