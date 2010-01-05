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FACUA advierte a los consumidores sobre los posibles abusos que pueden producirse en rebajas

La organización recomienda valorar la necesidad, la calidad y el precio por encima de la sensación de ahorro.

FACUA.org
España-05/01/2010
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FACUA-Consumidores en Acción advierte a los consumidores sobre las posibles ofertas fraudulentas que lanzan determinados comercios en los periodos de rebajas.

En este sentido, existen establecimientos que pueden vulnerar los derechos de los consumidores e incurrir en competencia desleal f

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