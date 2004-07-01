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FACUA advierte a los consumidores sobre siete tipos de ofertas gancho engañosas que ciertos comercios lanzan en rebajas

El 1 de julio comienzan las rebajas en la mayoría de comunidades autónomas españolas.

FACUA.org
España-01/07/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) alerta a los consumidores sobre siete tipos de ofertas gancho engañosas que determinados establecimientos suelen lanzar en la temporada de rebajas, vulnerando los derechos de los consumidores y deteriorando la imagen del sector.

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