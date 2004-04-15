FACUA advierte a Microsoft que las condiciones que impone a los usuarios de Hotmail y Messenger vulneran el secreto de las comunicaciones, la Ley Orgánica de Protección de Datos y la LSSICE
La empresa norteamericana se reserva el derecho a revisar, modificar o eliminar los materiales expuestos en los correos electrónicos y zonas de charla. Aunque permite rechazar el envío de publicidad personalizada propia o de terceros, advierte que no puede cancelarse la recepción de ciertos correos electrónicos que la compañía envía de forma periódica con publicidad de sus productos.
FACUA.org
España-15/04/2004
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Tras advertir a la filial de Google en España que su proyectado servicio de correo web, Gmail, vulneraría la legislación española, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) se ha dirigido a Microsoft Ibérica para instarle a modificar las cond