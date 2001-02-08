FACUA advierte de importantes diferencias y subidas de precios en las floristerías los días previos a San Valentín
La Federación presenta un estudio comparativo sobre los precios y las subidas ante la llegada del 14 de febrero.
FACUA.org
España-08/02/2001
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) presenta un estudio realizado el año pasado por su departamento de Control y Análisis de Productos y Servicios, consistente en un sondeo en una treintena de floristerías para conocer l