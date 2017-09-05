FACUA advierte de la llamada a revisión de los Nissan Micra debido a problemas en el sistema de arranque
La marca ha detectado fallos en el ensamblado del conector eléctrico del interruptor de encendido, que de soltarse puede hacer que el motor del vehículo se detenga sin posibilidad de volver a arrancarlo.
FACUA.org
España-05/09/2017
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