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FACUA advierte de la orden de retirada de cuatro modelos de calzado por alto contenido de cromo VI

El cromo VI se produce en el cuero como resultado de la oxidación del cromo III que se añade en algunos procesos de curtido y su contacto con la piel puede ocasionar alergias e intoxicaciones.

FACUA.org
España-25/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción informa de la orden de retirada del mercado y prohibición de la importación de cuatro modelos de calzado de tres marcas, que podrían ocasionar alergias e intoxicaciones por su alto contenido en cromo VI.

La Agencia

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