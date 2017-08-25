Nuestras accionesPuede ocasionar alergias e intoxicaciones

FACUA advierte de la retirada de unos zapatos de hombre vendidos en Kiabi por alto contenido en cromo VI

La presencia de esta sustancia se forma por la oxidación de los compuestos de cromo III que se añaden en los procesos de curtido de la piel.

FACUA.org
España-25/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción informa de la orden de retirada del mercado y prohibición de la importación de un modelo de calzado para caballero de la marca Kiabi, que podría ocasionar alergias e intoxicaciones por su alto contenido en cromo VI. En concreto se trata de

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