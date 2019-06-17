FACUA advierte de que la nueva ley hipotecaria beneficia excesivamente a la banca ante los impagos
Basta que el usuario haya dejado de pagar 12 de las hasta 480 mensualidades que tiene uno de estos préstamos para que las entidades puedan iniciar procedimientos para quedarse con los inmuebles.
FACUA.org
España-17/06/2019
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