FACUA advierte de una nueva subida de Movistar, la cuarta en lo que va de año
La subida afecta a los planes de telefonía móvil con 6, 10 y 20 GB de navegación, que suben de 26 a 27 euros (3,8%), de 34 a 37 (8,8%) y de 45 a 47 euros (4,4%), respectivamente.
FACUA.org
España-19/07/2017
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