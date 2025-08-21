Nuestras acciones

FACUA advierte de una web que simula ser la oficial de los Museos Vaticanos para vender entradas a un precio superior

La página utiliza colores y simbología que puede confundirse con la oficial, y ofrece el servicio de compra de tickets a un precio mucho más elevado que el de los canales oficiales.

FACUA.org
Internacional-21/08/2025

FACUA-Consumidores en Acción advierte de una página web que simula ser la oficial de los Museos Vaticanos para vender entradas a un precio más elevado que el de los canales oficiales. La asociación ha denunciado a la propietaria, The Walker Tour LLC, ante la Dirección General de Consumo del Mini

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos