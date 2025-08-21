FACUA advierte de una web que simula ser la oficial de los Museos Vaticanos para vender entradas a un precio superior
La página utiliza colores y simbología que puede confundirse con la oficial, y ofrece el servicio de compra de tickets a un precio mucho más elevado que el de los canales oficiales.
FACUA.org
Internacional-21/08/2025
FACUA-Consumidores en Acción advierte de una página web que simula ser la oficial de los Museos Vaticanos para vender entradas a un precio más elevado que el de los canales oficiales. La asociación ha denunciado a la propietaria, The Walker Tour LLC, ante la Dirección General de Consumo del Mini