FACUA advierte que el ADSL sólo será asequible para las economías domésticas con una rebaja de al menos el 40%
La Federación indica que la competencia real en el sector no se producirá hasta que los operadores no inviertan en infraestructuras propias.
FACUA.org
España-03/10/2002
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Ante el anuncio del ministro de Ciencia y Tecnología, José Piqué, de que el Gobierno autorizará una rebaja del 10% en las tarifas de acceso a Internet mediante ADSL, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) cons