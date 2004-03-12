FACUA advierte que el agua es el único suministro doméstico que carece de una normativa nacional que regule los derechos de los usuarios
La Federación se une a la Internacional de Consumidores dedicando al agua el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y reclama al futuro Gobierno una regulación del sector que acabe con la dispersión actual y concrete unos requisitos mínimos de calidad del servicio en todo el Estado.
FACUA.org
España-12/03/2004
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