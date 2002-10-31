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FACUA advierte que el proyecto de Decreto sobre academias privadas no es la solución para prevenir un nuevo 'caso Opening'

La Federación demanda al Ministerio de Sanidad y Consumo que asuma las demandas del movimiento de consumidores y modifique la Ley de Créditos al Consumo para que proteja realmente a los consumidores.

FACUA.org
España-31/10/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte que el proyecto de Decreto del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre academias privadas recoge aspectos positivos pero no es la solución para prevenir un nuevo caso Opening ya que no define

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