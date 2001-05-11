FACUA advierte que existen varias empresas e instituciones denominadas Aula Magna que no tienen ninguna relación con la red de academias clausurada
La Federación advierte a los miles de usuarios afectados que pueden exigir a las financieras la devolución de todo su dinero si los préstamos son vinculados.
FACUA.org
España-11/05/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte que en España existen varias empresas e instituciones denominadas Aula Magna que no tienen ninguna relación con la red de academias que la semana pasada cerró sin previo aviso