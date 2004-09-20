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FACUA advierte que la copia y descarga de música y películas sin ánimo de lucro no están tipificadas como delito en la reforma del Código Penal

La Federación también denuncia que los sistemas anticopia que utiliza la industria discográfica y cinematográfica pueden estar incurriendo en una ilegalidad, al impedir que se ejerza el derecho de copia privada y limitar las funciones propias de los discos.

FACUA.org
España-20/09/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que la copia y descarga de música y películas sin ánimo de lucro y la utilización de programas para eliminar los sistemas anticopia no están tipificadas como delito en la reforma del Có

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