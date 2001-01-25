FACUA alerta a los usuarios de actuaciones fraudulentas de falsos inspectores de las instalaciones de gas
La Federación advierte que se presentan en los domicilios y hacen creer a los usuarios que deben realizar una inspección obligatoria.
FACUA.org
España-25/01/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) alerta a los usuarios de la existencia de actuaciones fraudulentas por parte de personas que acuden a los domicilios pretendiendo realizar la revisión de la instalación de gas, para lo cual s