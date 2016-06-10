FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Kangoo II X61 fabricados en noviembre de 2015
Hay riesgo de rotura del tornillo de fijación del asiento trasero plegable, lo que puede hacer que se desprenda en caso de choque o frenado violento.
FACUA.org
España-10/06/2016
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Nueva llamada a revisión para las Renault Kangoo II por un defecto en el asiento trasero plegable, en esta ocasión para las fabricadas en noviembre de 2015. | Imagen: wikipedia.org/Randy43 (CC BY-SA 3.0).
FACUA-Consumidores en Acción alerta de una nueva llamada a revisión de los vehículos marca Renault Kangoo II X61. En esta ocasión se trata de los fabricados entre el 23 y el 27 de noviembre de 2015. Hay riesgo de rotura del tornillo de fijación del asiento tras