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FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Megane XFB por un problema en los frenos

El manguito de freno delantero puede rozar contra la llanta o el neumático y ocasionar una fuga de líquido.

FACUA.org
España-11/11/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Renault Megane XFB, fabricados hasta el 4 de febrero de 2016, por un problema en los frenos.

La empresa ha detectado que puede darse un rozamiento del manguito de freno delantero contra

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