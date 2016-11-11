FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Megane XFB por un problema en los frenos
El manguito de freno delantero puede rozar contra la llanta o el neumático y ocasionar una fuga de líquido.
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España-11/11/2016
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Renault España está avisando a los propietarios del Megane XFB para que acudan al taller. | Imagen: Renault.es.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Renault Megane XFB, fabricados hasta el 4 de febrero de 2016, por un problema en los frenos.
La empresa ha detectado que puede darse un rozamiento del manguito de freno delantero contra